Автор считает, что "осознанно обсуждать различные непростые вопросы может лишь человек с каким-то уровнем образования. Приведите 2 аргумента.СРОЧНО!!!!
Обществознание
Автор считает, что "осознанно обсуждать различные непростые вопросы может лишь человек с каким-то уровнем образования. Приведите 2 аргумента.СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одной стороны, автор прав. Пример из жизни: зачастую мы приходим к врачу и тот ставит нам странный и неизвестный до этого диагноз. Что делает большинство молодежи сразу же? Лезут в интернет и читают о заболевании все, начиная от научных статей до форумов на сайте "мой питомец", лишь бы название болезни схожее было, после чего делают для себя какие- то выводы, приходят к врачу и спорят с ним. Многие личности даже говорят, как лучше, перечат и топают ногой - они, мол, знающие. Врач - образованный человек. Он не зря столько лет получал знания по своей профессии, чтобы потом ему перечили. Да, бывают и ошибки, но это самый распространенный случай. Тоже самое можно сказать и про другие сферы. Да и как можно обсуждать о чем-то, ничего не зная? Например, я захожу в гости к писателю, он начинает мне рассказывать о стиле его написания, о каких-то моментах будущей книги, сравнивает с зарубежными малознакомыми мне авторами, потом решает рассказать о космическом корабле, в котором летят герои после постапокалипсиса, но тут приходится его остановить. Как может человек, не зная сути космической инженерии, написать хорошую, годную книгу? На это нужно потратить немало лет, изучить все подробности, чтобы не попасть впросак. Иначе выйдет очередная книга для насмешек критиков.
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