Мама дала детям конфеты.Дочери половину всех конфет и ещё одну конфету.Сыну полов??ну остатка и последние 5 конфет.Сколько всего конфет дала мама детям
Математика
Мама дала детям конфеты.Дочери половину всех конфет и ещё одну конфету.Сыну полов??ну остатка и последние 5 конфет.Сколько всего конфет дала мама детям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-конфет дочери половину и еще одну, х/2 +1 остаток х-(х/2 +1)=х/2 -1 сыну половину остатка и еще 5 конфет (х/2 -1)/2+5=(х-2)/4+5 Складываем конфеты сына и дочери и приравниваем к х. х/2 +1+(х-2)/4+5=х х=22
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