Мама дала детям конфеты.Дочери половину всех конфет и ещё одну конфету.Сыну полов??ну остатка и последние 5 конфет.Сколько всего конфет дала мама детям

Гость: Гость:

Х-конфет дочери половину и еще одну, х/2 +1 остаток х-(х/2 +1)=х/2 -1 сыну половину остатка и еще 5 конфет (х/2 -1)/2+5=(х-2)/4+5 Складываем конфеты сына и дочери и приравниваем к х. х/2 +1+(х-2)/4+5=х х=22