Второе упражнение.помогите
Русский язык
Второе упражнение.помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетания:ДругИХ планетах;инЫХ формах; космическИЕ исследования;определённЫЕ условия; необходимАЯ температура;живЫЕ организмы; определённОЙ оптимальнОЙ температуре;необходимОЕ условие; зелёнЫМ растениям;минеральнЫЕ вещества.
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