Вычислите наиболее удобным способом 128^2-78^2
Математика
Вычислите наиболее удобным способом 128^2-78^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(128-78)(128+78)=50*206=10300
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