Нужна помощь, срочнно, номер 222 4 и 6
Алгебра
Нужна помощь, срочнно, номер 222 4 и 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) 0,12х-0,36+0,36х=3,4 0,48х=3,04 х=6,(3) 6) ),15у-0,6=9,9-0,3у+0,3 0,18у=10,8 у=60
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