Пожалуйста, подчеркните грамматическую основу в 3-7 и в 9

Русский язык
Пожалуйста, подчеркните грамматическую основу в 3-7 и в 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посветлело, побелело.сказуемые.. мороз.подлежащее.,.есть.сказуемое
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