Напишите предложение со словами :повар,якорь,столяр,шофёр,инженер,солдат.В Родительском падеже множественное числа .
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Напишите предложение со словами :повар,якорь,столяр,шофёр,инженер,солдат.В Родительском падеже множественное числа .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повара не было на корабле и якоря подняли.Солдат сделали столярами. Дома нет инженера и столяра.
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