Нужна Ваша помощь с информатикой Разработайте алгоритм, который переставляет цифры в числе так, что получается следующее по значению крупное число (пусть число содержит все десять цифр по одному разу). Например 5647382910 полу...

Информатика

Нужна Ваша помощь с информатикой Разработайте алгоритм, который переставляет цифры в числе так, что получается следующее по значению крупное число (пусть число содержит все десять цифр по одному разу). Например 5647382910 получается из 5647382901 перестановкой двух последних цифр. Считать что все цифры находятся уже в массиве. Заранее огромное спасибо;))

Автор: Гость