Составить текст про птичку нашего края???

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Составить текст про птичку нашего края???
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Автор: Гость
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Гость:
Много разных птиц живет в нашей местности: дятлы и синицы, дрозды и воробьи, поползни и совы, журавли и лебеди.. . Каждая птица живет по-своему. Одна любит лиственный лес, другую только в ельнике встретишь, третья предпочитает водоем или болото. Одна насекомых на коре дерева ловит, другая их на земле отыскивает, а третья вообще семенами или лягушками питается. И жилище у каждой птицы свое. Одни птички гнездо на сучке вьют, другие его в густой траве прячут, а есть и такие, что дупло в дереве долбят. Майское утро... Рассвет. С реки незаметно ползет, надвигается голубой туман. Но вот туман розовеет. Всходит солнце. И с первыми лучами просыпаются птицы. Их голосами наполняется берег. Вот защелкал соловей. И, кажется, будто притихший берег реки только и ждал его трели. Весело и звонко поет зяблик. Будто бьет в крохотный бубен. И, вдруг из-за кустов выплывает величественная пара лебедей. Эти гордые красивые птицы уже семь лет прилетают к нам на водоем. Здесь они выводят свое потомство. Летом я плавала с папой на лодке и видела в камышах гнездо, а потом там появились пять маленьких лебедят. Родители их очень оберегали. Я, да и многие другие ребята, жители деревни, подкармливают этих красивых птиц. Я думаю, что все птицы полезны, ведь они не только уничтожают вредителей, но и делают нашу жизнь ярче и радостней. Мы привыкли к соседству птиц, привыкли видеть и слышать их. Птицы наши друзья!
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