Нужно 10 Поговорк с краткими прилагательными. Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Как сажа бела;как соль сладка;мал да удал;красна Марья;долг платежом красен;чем богаты,тем и рады;мал золотник,да дорог;мала птичка,да ноготок остёр;бог-то бог,да и сам будь не плох;и волки сыты,и овцы целы