Нужно 10 Поговорк с краткими прилагательными. Помогите пожалуйста
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Нужно 10 Поговорк с краткими прилагательными. Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Как сажа бела;как соль сладка;мал да удал;красна Марья;долг платежом красен;чем богаты,тем и рады;мал золотник,да дорог;мала птичка,да ноготок остёр;бог-то бог,да и сам будь не плох;и волки сыты,и овцы целы
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