Какое действие обозначают слова,выделенные в тексте,и слова блуждая,ласкаясь,под??ираясь,залая,играя - основное или добавочное? Выпишите деепричастия,задайте к ним вопросы,укажите их вид и возвратность. Но невеста молодая, До з...

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Какое действие обозначают слова,выделенные в тексте,и слова блуждая,ласкаясь,под??ираясь,залая,играя - основное или добавочное? Выпишите деепричастия,задайте к ним вопросы,укажите их вид и возвратность. Но невеста молодая, До зари в лесу блуждая, Между тем всё ШЛА да ШЛА И на терем НАБРЕЛА. Ёй на встречу пёс,залая, ПРИБЕЖАЛ и смолк, играя. В ворота ВОШЛА она, На подворье тишина. Пёс БЕЖИТ за ней, ласкаясь, А царевна, подбираясь, ПОДНЯЛАСЯ на крыльцо И ВЗЯЛАСЯ за кольцо;

Автор: Гость