Какое действие обозначают слова,выделенные в тексте,и слова блуждая,ласкаясь,под??ираясь,залая,играя - основное или добавочное? Выпишите деепричастия,задайте к ним вопросы,укажите их вид и возвратность. Но невеста молодая, До з...

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Какое действие обозначают слова,выделенные в тексте,и слова блуждая,ласкаясь,под??ираясь,залая,играя - основное или добавочное? Выпишите деепричастия,задайте к ним вопросы,укажите их вид и возвратность. Но невеста молодая, До зари в лесу блуждая, Между тем всё ШЛА да ШЛА И на терем НАБРЕЛА. Ёй на встречу пёс,залая, ПРИБЕЖАЛ и смолк, играя. В ворота ВОШЛА она, На подворье тишина. Пёс БЕЖИТ за ней, ласкаясь, А царевна, подбираясь, ПОДНЯЛАСЯ на крыльцо И ВЗЯЛАСЯ за кольцо;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слова шла, набрела, прибежал, вошла, бежит, поднялася , взялася обозначает действие в данный момент либо действие которое уже прошло (я точно не уверена). Слова блуждая , ласкаясь , подбираясь , залая , играя имеют значение "добавочное действие". Отвечают на вопросы:  (что делая?) . Блуждая - несов. вид , ласкаясь - сов. вид , подбираясь - сов. вид, залая - сов. вид , играя - сов. вид. У наречий постоянный признак только ВИД  а,  непостоянных признаков нет.
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