В цветочный магазин завезли 100 гладиолусов. Пятую часть цветов составляли белые р??зы, а остальное-красные.Сколько красных роз завезли в магазин? УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ НАПИСАТЬ

Математика

В цветочный магазин завезли 100 гладиолусов. Пятую часть цветов составляли белые р??зы, а остальное-красные.Сколько красных роз завезли в магазин? УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ НАПИСАТЬ

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