В цветочный магазин завезли 100 гладиолусов. Пятую часть цветов составляли белые р??зы, а остальное-красные.Сколько красных роз завезли в магазин? УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ НАПИСАТЬ
Математика
В цветочный магазин завезли 100 гладиолусов. Пятую часть цветов составляли белые р??зы, а остальное-красные.Сколько красных роз завезли в магазин? УСЛОВИЕ К ЗАДАЧЕ НАПИСАТЬ
Ответ(ы):
Гость:
Всего - 100 роз пятая часть - белые розы остальные розы - красные 1)100:5=20(белые розы) 2)100-20=80 - красные розы Ответ:80
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