Помогите решить задачу. пож Картофель - масса одного мешка неизвестна. Количеств?? мешков- 6 шт. Общая масса-300кг. Морковь- масса одного мешка одинаковая с картошкой, количество мешков - неизвестно. Общая масса-150 кг.
Математика
Помогите решить задачу. пож Картофель - масса одного мешка неизвестна. Количеств?? мешков- 6 шт. Общая масса-300кг. Морковь- масса одного мешка одинаковая с картошкой, количество мешков - неизвестно. Общая масса-150 кг.
Ответ(ы):
Гость:
1). 300:6=50 (кг) масса одного мешка с картофелем; 2). 150:50=3 (мешка) с морковью.
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