Помогите решить задачу. пож Картофель - масса одного мешка неизвестна. Количеств?? мешков- 6 шт. Общая масса-300кг. Морковь- масса одного мешка одинаковая с картошкой, количество мешков - неизвестно. Общая масса-150 кг.

Математика

Помогите решить задачу. пож Картофель - масса одного мешка неизвестна. Количеств?? мешков- 6 шт. Общая масса-300кг. Морковь- масса одного мешка одинаковая с картошкой, количество мешков - неизвестно. Общая масса-150 кг.

Автор: Гость