Ребят помогите определить главные члены предложения и союз обведите в кружоувот ??но Отряд Китообразные подразделяется на два подотряда: Зубатые и Беззубые,или Усатые , киты

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Ребят помогите определить главные члены предложения и союз обведите в кружоувот ??но Отряд Китообразные подразделяется на два подотряда: Зубатые и Беззубые,или Усатые , киты

Автор: Гость