"ни один народ не одарен какой- либо способностью преимущественно перед другими" Лессинг. эссе по обществу срочно 55 баллов
Обществознание
"ни один народ не одарен какой- либо способностью преимущественно перед другими" Лессинг. эссе по обществу срочно 55 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Но думаю, что это не совсем так. К примеру африканское племя тутси одарено высоким ростом, а пигмеи - маленьким. Это если говорить о физических особенностях народов (племен) , то иногда они очень разные. Если говорить об остальном, то у каждого народа есть свои традиции, устои обусловленные средой обитания. Например, народ живущий около моря или океана, гораздо больше разбирается в строительстве кораблей, чем народы живущие в пустыне, которые в свою очередь знают больше о выживании среди песков. Я не думаю что можно говорить, что все народы одинаковые. Ну и естественно не может быть, что какой-то народ лучше, а какой-то хуже.Ну каждый думает по-своему,не как по вашему,?
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