Қолтырауыннан сөзің буынға болу
Қазақ тiлi
Қолтырауыннан сөзің буынға болу
Ответ(ы):
Гость:
Кол-ты-рау-ын-нан болады
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