-2-(-3)+x=5.2 помогите пжл
Математика
-2-(-3)+x=5.2 помогите пжл
Ответ(ы):
Гость:
-2-(-3)+x=5,2 -2+3+x=5,2 x=5,2-1 x=4,2
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