Нужно написать диалог на английском языке как мы с мамой ходили в магазин!

Английский язык
Нужно написать диалог на английском языке как мы с мамой ходили в магазин!
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Автор: Гость
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