Нужно написать Hsve или Has и ответить на вопросы помогите пж
Английский язык
Нужно написать Hsve или Has и ответить на вопросы помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)have, 2)have, 3)have, 4)has, 5)has
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