Нужно написать проект по литературе 3 классю Поэзия.Выбрали стих Есенина первые е??о строчки "Хорошо в деревне летом".Но неможем найти нормальный полный стих этого поэта.Помогите может у кого емть полный этот стих?

Гость: Гость:

В каталоге его стихов такого не найти.Может выберите другое стихотворение?К примеру тоже Есенина. Хорошо под осеннюю свежесть Душу-яблоню ветром стряхать И смотреть, как над речкою режет Воду синюю солнца соха. Хорошо выбивать из тела Накаляющий песни гвоздь. И в одежде празднично белой Ждать, когда постучится гость. Я учусь, я учусь моим сердцем Цвет черемух в глазах беречь, Только в скупости чувства греются, Когда ребра ломает течь. Молча ухает звездная звонница, Что ни лист, то свеча заре. Никого не впущу я в горницу, Никому не открою дверь.