Нужно покрасить 84м ограды.Один рабочий может выполнить эту работу за 6ч,а другой---??а 3ч.Сколько времени понадобится этим рабочим,если они будут красить вместе?

Математика

Нужно покрасить 84м ограды.Один рабочий может выполнить эту работу за 6ч,а другой---??а 3ч.Сколько времени понадобится этим рабочим,если они будут красить вместе?

Автор: Гость