Нужно покрасить 84м ограды.Один рабочий может выполнить эту работу за 6ч,а другой---??а 3ч.Сколько времени понадобится этим рабочим,если они будут красить вместе?
Математика
Нужно покрасить 84м ограды.Один рабочий может выполнить эту работу за 6ч,а другой---??а 3ч.Сколько времени понадобится этим рабочим,если они будут красить вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа 1 рабочего = 84:6 = 14м/ч работа 2 рабочего = 84:3 = 28м/ч совместная скорость работы: 14м/ч + 28м/ч = 42м/ч им понадобится 84м : 42м/ч = 2ч Ответ: 2 часа
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