Нужно прочитать сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина определить главных героев и основн??й сюжет. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Салтыков-Щедрин пишет про крестьян и богачей, которых высмеивает, потому что богачи без крепостных ничего не могут делать , а сами их(крестьян) не воспринимают за людей. Крепостные же подчиняются им безпрекословно не понимая того, что без них господа никто