Нужно прочитать сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина определить главных героев и основн??й сюжет. Заранее спасибо!
Литература
Нужно прочитать сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина определить главных героев и основн??й сюжет. Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Салтыков-Щедрин пишет про крестьян и богачей, которых высмеивает, потому что богачи без крепостных ничего не могут делать , а сами их(крестьян) не воспринимают за людей. Крепостные же подчиняются им безпрекословно не понимая того, что без них господа никто
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