Нужно решить(7.8)пожалуйста!!

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7. "И ещё половина его массы" соответственно половина от 22 будет 11. Итого 22+11=33 кг. 8. Обозначим скорость поезда до остановки как Составим два уравнения с одним неизвестным: Sx - путь пройдённый поездом за всё время т.е. за 4 часа пути Это уравнение показывает что, если поезд двигался бы с увеличенной скоростью на 30 км/ч в течении 3 часов, то он пройдёт такой же путь как и в первом уравнении. Ответ: 90 км/ч