Помогите написать Эссе по Поучению Владимира Мономаха

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Помогите написать Эссе по Поучению Владимира Мономаха
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Гость:
Поучение Владимира Мономаха» Поучение — это жанр церковного красноречия. Поучение ис­пользовалось для непосредственного назидания и произносилось на общедоступном, живом, разговорном древнерусском языке. Поучение могли произносить деятели церкви. Князь — предста­витель высшей власти, освящённой церковью, он мог произнести или написать поучение. Владимир Мономах был самым автори­тетным русским князем на рубеже XI-XII веков, много раз воз­главлял общерусские походы против половцев, был посредником в конфликтах. В 1097 году по инициативе Мономаха князья со­брались на съезд в Любече, чтобы прекратить усобицы. Однако этого сделать не удалось. В 1113 году умер Святополк Изяславич, бывший тогда киев­ским князем. Киевляне позвали на княжение Владимира Моно­маха, который пользовался заслуженной славой крупного полко­водца и радетеля за русскую землю. Мономах стал великим князем в обход старшинства, что нарушало сложившийся к тому времени порядок наследования. На киевском престоле он был в 1113-1125 годах и позаботился о том, чтобы успокоить волную­щееся население. Именно по его уставу было облегчено положе­ние закупов, запрещено долговое рабство. Поучение, составленное Владимиром Мономахом, обраще­но главным образом к его собственным детям, призывает людей в первую очередь выполнять заповеди, которые оставил людям Христос: не убивать, не отвечать злом на зло, выполнять свои клятвы, не возгордиться, не причинять вреда людям, уважать старших, помогать несчастным и убогим. Рядом с наставления­ми, которые полностью соответствуют заповедям Иисуса Хри­ста, мы встречаем и чисто практические советы: не снимать оружия второпях, не топтать чужие посевы, с почётом прини­мать послов, изучать иностранные языки. Мы можем сказать, что все советы Владимира Мономаха остаются важными и в наше время. Совет: «не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чу­жим, ни сёлам, ни посевам» — связан с частыми путешествиями Владимира Мономаха и его дружинников («отроков») по русской земле, где нужно было соблюдать осторожность и проявлять внимание к земле, по который проезжаешь. Советы: «напойте и накормите просящего», «убогих не забы­вайте» — связаны с христианской заповедью помогать тем, кто просит о помощи, бедным, нищим, немощным, увечным, прояв­ляя сочувствие и сострадание.
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