Напишите самостоятельно стихотворение на тему флаг Дагестана
Литература
Напишите самостоятельно стихотворение на тему флаг Дагестана
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Флаг Дагестана - Это флаг свободы. Зеленая полоска - Защитников природы. Синяя - есть небо Красная - отвага, Храбрость наших граждан, Это не случайность.
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