Напишите самостоятельно стихотворение на тему флаг Дагестана

Литература
Напишите самостоятельно стихотворение на тему флаг Дагестана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флаг Дагестана - Это флаг свободы. Зеленая полоска - Защитников природы. Синяя - есть небо Красная - отвага, Храбрость наших граждан, Это не случайность.
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