Из каких отраслей состоит историческая наука?

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Наука история захватывает все явления человеческой жизни. Эти явления чрезвычайно многогранны и разнообразны, касаются внутренней и внешней политики, развития хозяйства и культуры, разных форм общественной жизни страны, развития международных отношений, деятельности исторических личностей, военных событий. Поэтому история – наука многоотраслевая, она состоит из целого ряда самостоятельных «ветвей» исторического знания, а именно: истории социальной, гражданской, экономической, военной, политической, государства и права, религии и пр. Для углублённого изучения этих отраслей существует множество наук, находящиеся в тесном контакте с историей. Наиболее известные из них: • антропология (взаимодействие человека с миром); • археология (изучение жизни предшественников по материальным предметам); • геральдика (изучение гербов); • дипломатика (изучение юридических документов и актов); • краеведение (изучение географических, экономических и политических признаков одного региона); • нумизматика (изучение монетной чеканки); • хронология (изучение последовательности событий). Все эти науки предоставляют и находят интересные материалы, письменные, вещественные, этнографические, фото- и кинодокументы для детального изучения жизни наших предшественников. На них и опирается историческая наука. Наиболее важное место в развитии исторической науки занимают две научные области: археология и этнография. Археология, некогда бывшая вспомогательной веткой в изучении истории, теперь является самостоятельной наукой, которая изучает предметы материальной культуры, что очень важно для реконструкции реальных событий. Философия истории Философия истории — определённая область философии, которая пытается решить вопрос о конечном смысле человеческой истории. Философию истории не следует путать с историографией (исследование науки как академической дисциплины с собственными определёнными методами, применяющиеся практически). В философии истории используются следующие подходы: 1. формационный; 2. цивилизационный; 3. мир-системный; 4. школа «Анналов»; 5. эстафетно-стадианальный. Формационный подход – это подход, основной концепцией которого является прогресс в развитии, т.е. переход от более низкого к более высокому типу общества. Приверженцами такого подхода являлись К. Маркс, Ф.Энгельс, В. И. Ленин, и др. Основоположником формационного подхода К. Марксом предполагалось, что человеческое общество в своем развитии проходит несколько стадий (формаций); переход от одной к другой формации осуществляется путем социальной революции. Цивилизационный подход – это подход, связанный с едиными культурными ценностями различных эпох, согласованых друг с другом и тесно взаимосвязаных. Его разрабатывали Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби, Ш. Айзенштадт и др. Приверженцы цивилизационного подхода подчеркивают главную особенность в развитии человеческого общества – цикличность. С точки зрения сторонников этого подхода основной единицей процесса развития общества является цивилизация. Мир-системный – это подход, основанный на мир-системном анализе. Если предыдущие подходы исследовали развитие прежде всего отдельных обществ, а не их систем, то в этом подходе, наоборот, большее влияние уделяется системам. Многочисленные исследования в этой области проводили А. Г. Франк, И. Валлерстайн, С.Амин, Дж. Арриги, А. И. Фурсов, А. В. Коротаев, и др. Школа «Анналов» - эта историческая школа, формировавшееся вокруг журнала «Анналы»; оказала значительное влияние на формирование всей мировой историографии XX века. Приверженцами были М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, А. Я. Гуревич. Эстафетно-стадиальный (Ю. И. Семёнов) (по сути, не более чем модифицированный марксистско-формационный подход, где главной движущей силой общественного развития выступает та же классовая борьба, а конечной целью — коммунизм.) Эти подходы дают возможность рассмотреть исторический процесс под разными углами зрения, поэтому они не столько отрицают друг друга, сколько дополняют.