1. К какой группе водорослей относится улотрикс: а) к бурым б) к зеленым в) к сине-зеленым г) к красным 2. Не имеет жгутиков, одноклеточная, обитает в воде, имеет кормовое значение 1) хламидомонада 2) хлорелла 3) улотрикс 4...

Биология

1. К какой группе водорослей относится улотрикс: а) к бурым б) к зеленым в) к сине-зеленым г) к красным 2. Не имеет жгутиков, одноклеточная, обитает в воде, имеет кормовое значение 1) хламидомонада 2) хлорелла 3) улотрикс 4) спирогира 5) ламинария 3. Чем отличается клетка водорослей от клетки бактерий: а) наличием ядра б) наличием оболочки в) наличием цитоплазмы г) формой клетки 4. Какие водоросли не растут на большой глубине: а) одноклеточные красные водоросли б) многоклеточные красные водоросли в) бурые водоросли г) зеленые водоросли 5. По типу питания водоросли, как правило, относятся к 1) сапрофитам 2) хемосинтетикам 3) паразитам 4) фотосинтетикам 6. Половое размножение хламидомонады осуществляется 1) при наступлении неблагоприятных условий 2) в благоприятных условиях 3) в строгой очередности половое размножение сменяется бесполым 7. Водоросли размножаются 1) вегетативно 2) зооспорами 3) половым путем 4) всеми перечисленными выше способами 8. Половое размножение не обнаружено у 1) спирогиры 2) хламидомонады 3) хлореллы 4) ламинарии 9. Сколько зооспор образует одна клетка хламидомонады при бесполом размножении? 1) 1 2) 2 3) 4 4) 4-8 10. Хроматофор — это 1) оболочка клетки водоросли 2) хлоропласт водоросли 3) орган размножения водоросли 4) листовая пластинка бурых водорослей

Автор: Гость