Дано число n.Составить программу для нахождения всех его делителей.Очень срочно

Информатика
Дано число n.Составить программу для нахождения всех его делителей.Очень срочно
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