Мясо теряет при варке 35 процентов своего веса. Сколько потребуется сырого мяса, чтобы получить 260 порций по 40 грамм варенного мяса в каждой порции?

Математика

Мясо теряет при варке 35 процентов своего веса. Сколько потребуется сырого мяса, чтобы получить 260 порций по 40 грамм варенного мяса в каждой порции?

Автор: Гость