Мясо теряет при варке 35 процентов своего веса. Сколько потребуется сырого мяса, чтобы получить 260 порций по 40 грамм варенного мяса в каждой порции?
Математика
Мясо теряет при варке 35 процентов своего веса. Сколько потребуется сырого мяса, чтобы получить 260 порций по 40 грамм варенного мяса в каждой порции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
260*40=10400 г - всего вареного мяса 100-35=65 процентов или 0,65 - мяса остается при варке 10400:0,65=16000 г =16 кг - требуется сырого мяса Ответ: 16 кг
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