Разложите на множители квадратный трёхтрёхчлен 5y^2+9y-2

Алгебра
Разложите на множители квадратный трёхтрёхчлен 5y^2+9y-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Для начала приравниваем квадратный трехчлен к нолю: 5y^2+9y-2=0 2.Находим корни уравнения: 5y^2+9y-2=0 а=5,b=9, c=-2 D=81-4*5*(-2)=81+40=121 √D=11 у₁=(-9+11)/10=2/10=0,2 у₂=(-9-11)/10=-20/10=-2 3. Раскладываем по формуле  ay^2-by+c=a(y-y₁)(y-y₂) 5y^2+9y-2=5(y-0,2)(y+2)=(5y-1)(y+2)
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