Нужно решить через теорему Виета номер 25 и номер 30)
Математика
Нужно решить через теорему Виета номер 25 и номер 30)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема вієта це теж саме що й формула квадратного рівння значить решай все за цьой формулой D=b^2-4ac де a b c це числа а потом уже корені знаходиш за формулою -b+ або - D під коренем квадратним і це будуть корені
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рабочей за восмичесовый рабочей деньвытачивает 80 деталей а его ученик работает 6 ??асов в день и вытачивает за 1 час рабочей чем его ученик? изм...
Химия
Определите формулу углеводорода в котором массовая доля водорода 14,3%,а относител??ная плотность по водороду 21. Помогите пожалуйста ооочень надо))
Окружающий мир
Математика
Выполни вычисления 1 дм 2 см + 5 дм 7 см. 8 м 8 дм +3 м 7 дм. 6 дм 8 см+2 дм 2 см. 4 м 7 дм - 37 дм. 9 дм 3 см -93 см . 2 дм 7 см +53 см. 5 лм...
Литература