Нужно сделать сочинение на тему суботний вечер у нас дома план 1)занятия взросл??х 2)мои занятия 3)мой питомец (если есть) 4)моё настроение 5)незабудь что ты автор (тоисть я) 6)конец пж напишите
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Нужно сделать сочинение на тему суботний вечер у нас дома план 1)занятия взросл??х 2)мои занятия 3)мой питомец (если есть) 4)моё настроение 5)незабудь что ты автор (тоисть я) 6)конец пж напишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда начинаетя суботный вечер мама готовит обед,папа с дедушкой смотрят телевизор, а брат с сетрой играют во дворе. я гуляю с питомцем.у меня отличное настроение.когда я прихожу домой мы садимся обедать
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