Нужно сочинение срочно..На тему: Человека надо уметь любить... Буду благодарна.

Гость: Гость:

Человека надо уметь любить. Любить его самого, его родинку на щеке, его улыбку. Любить его уже за то, что он есть в твоей жизни. Любовь не должна проявляться только в словах. Она вовсе не нуждается в громких обещаниях и действиях на показ публике. Любить - это значит уважать человека, гордиться им, поддерживать в трудную минуту, верить в него. Любовь -это тяжелый труд. Строить отношения с человеком - значит принимать его таким, какой он есть, со всеми его грязными носками, тараканами в голове. Для человека любящего нет отговорок. Для человека любимого нет препятствий. Мы, любя, спасаем друг друга от одиночества. Мы, любя, защищаем друг друга от непогоды в душе.