Нужно сообщение искусство древнего египта 5 кл
История
Нужно сообщение искусство древнего египта 5 кл
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Искусство Древнего Египта — живопись,скульптура, архитектура и другие виды искусства, которые зародились в Нильской долине ок. 5000 лет до н. э. и просуществовали до 300 года н. э.
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