Нужно составить из любых глаголов деепричастие а потом составить предложение деепричастие с оборотом.Глагол любые 5 желательно.срочноооо

Русский язык
Нужно составить из любых глаголов деепричастие а потом составить предложение деепричастие с оборотом.Глагол любые 5 желательно.срочноооо
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