Нужно составить из любых глаголов деепричастие а потом составить предложение деепричастие с оборотом.Глагол любые 5 желательно.срочноооо

Русский язык

Нужно составить из любых глаголов деепричастие а потом составить предложение деепричастие с оборотом.Глагол любые 5 желательно.срочноооо

Автор: Гость