Рулон ткани резали на 2 части, длины равны 6.3,7.7.во сколько раз первая часть короче другой.сколько процентов длины всего рулона состоит длина первой его части.

Математика

Рулон ткани резали на 2 части, длины равны 6.3,7.7.во сколько раз первая часть короче другой.сколько процентов длины всего рулона состоит длина первой его части.

Автор: Гость