Рулон ткани резали на 2 части, длины равны 6.3,7.7.во сколько раз первая часть короче другой.сколько процентов длины всего рулона состоит длина первой его части.

Математика
Рулон ткани резали на 2 части, длины равны 6.3,7.7.во сколько раз первая часть короче другой.сколько процентов длины всего рулона состоит длина первой его части.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7.76.3 = 1.2   во столько раз первая часть короче второй 6.3 + 7.7 = 14  14 - 100 % 6.3 - х %            х = 6.3 * 100 14 = 630 14 = 45 % длины рулона составляет первая часть
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