Нужно завтра!!! Характеристика Бразилии!

Гость: Гость:

1. Политическая, экономическая, физическая, климатическая; 2. В восточной части материка. Бразилиа; 3. Вдоль Атлантического побережья простирается прибрежная равнина, которая сильно сужается в пределах штатов Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту, где уступы Бразильского нагорья подходят близко к океану. Северная часть прибрежной равнины тянется от штата Риу-Гранди-ду-Норти до Эспириту-Санту, а южная часть занимает побережье штатов Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Переход от равнины к нагорью постепенный на крайнем севере, в южных районах становится более резким. Со стороны океана береговая равнина окаймлена песчаными пляжами, лагунами и болотами. Немногочисленные удобные естественные гавани находятся там, где горы подступают к самому берегу. Наглядным примером служит гавань Рио-де-Жанейро – бухта Гуанабара. Порт Сантус был искусственно создан на плохо дренированной прибрежной низменности. Ширина прибрежной равнины – от 80 км на юге до менее 16 км на севере. На участке от Рио-де-Жанейро до Риу-Гранди-ду-Норти прослеживается узкая полоса с плосковершинными столовыми останцами высотой от 45 до 150 м, сложенными субгоризонтально залегающими пластами песчаников. К западу от этой полосы поднимается край нагорья, местами до 900 м над у. м. К югу от штата Баия осадочный покров прибрежной равнины местами прорван гранитными останцами, подобными знаменитой горе Пан-ди-Асукар (букв. – «сахарная голова» ) над бухтой Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Плодородные красноцветные почвы развиты в дельтах рек Риу-Доси и Жекитиньонья и у подножий гранитных останцов, где накопились продукты выветривания коренных пород; в этих местностях почти 400 лет выращиваются хлопчатник, табак, какао и сахарный тростник. ; 4. Бразилии менее разнообразен, чем ее рельеф. Хотя Бразилия – тропическая страна, в ней мало районов, неблагоприятных для постоянного проживания – чересчур жарких, чересчур влажных или с одинаковыми температурами. 5. Амазонка образуется за пределами Бразилии слиянием рек Мараньона и Укаяли и имеет протяженность от истока Мараньона 6400 км, от истока Укаяли — более 7000 км. Длина ее в пределах страны — 3165 км. Площадь бассейна Амазонки на территории Бразилии около 4,8 млн кв. км (почти 60% общей площади бассейна) . Ширина ее русла на границе с Перу составляет более 1,5 км, в среднем течении, у города Манауса — 5 км, в нижнем течении — до 20 км, а в устье достигает 80—150 км. Глубина реки в среднем течении около 70 м, около города Обидус — 135 м, в устье — от 15 до 45 м. В Амазонку впадают многочисленные притоки. Самые крупные правые притоки — Пурус (3 тыс. км) , Журуа, Тапажос и Шингу (длина каждого около 2 тыс. км) , Мадейра (около 1,5 тыс. км) . Крупные левые притоки — Рио-Негро (более 1,5 тыс. км) , Жапура, Иса. ; 6. Богатство растительного покрова Бразилии во многом обусловлено разнообразием географических, климатических, почвенных и гидрогеологических условий страны. ; 7. в Бразилии неравномерно: 86,6% приходится на долю Северо-Востока, Юго-Востока и Юга, которые в совокупности занимают лишь 36% площади страны. Кроме того, в этих районах население концентрируется в прибрежной зоне шириной в несколько сотен километров. Наиболее густо заселены влажные земледельческие прибрежные районы на северо-востоке Бразилии между городами Ильеус и Натал. В этой прибрежной зоне, где расположены плантации сахарного тростника, плотность населения составляет 100 человек на 1 кв. км, что в пять раз превышает средний показатель для всей страны (19 человек на 1 кв. км) . Второй густозаселенный район – Юго-Восток с многочисленными кофейными плантациями. Наименее заселена западная Амазония, район влажных тропических лесов.