Напиши отзыв о самостоятельно прочитанной книге "Куст Сирени" Определите для себя цель создания текста .от которой будет зависеть выбор стиля и типа речи .Подумай .как вы выразите свое отношение к прочитанному . Примерный план ...
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Напиши отзыв о самостоятельно прочитанной книге "Куст Сирени" Определите для себя цель создания текста .от которой будет зависеть выбор стиля и типа речи .Подумай .как вы выразите свое отношение к прочитанному . Примерный план отзыва 1.Автор.название книги .история создания (если известны какие-то факты) 2. О чем книга 3. Где и когда происходит действие (возможен краткий пересказ сюжета ) 4. Наиболее яркие .интересные эпизоды . 5. Герои книги ;кого из них хотелось выделить и почему. 6. Язык стиль автора 7. Что дала вам эта книга (о чем заставила задуматься .в чем разобраться .на какие вопросы помогла ответить) 8.Оформление книги . 9.Кому бы вы посоветовали прочитать эту книгу
Ответ(ы):
Гость:
Куст сирени. Героиня рассказа А. И. Куприна «Куст сирени» молодая женщина, Вера Алмазова, жена офицера, учащегося в Академии генерального штаба. Они небогаты, и Вере приходится прикладывать все усилия, чтобы вести домашнее хозяйство. «Она отказывала себе во всем необходимом» , создавая нужный для напряженно работающего мужа комфорт. Она должна всячески поддерживать мужа, помогая ему выдержать экзамены в Академию. Не будь ее, он «махнул бы на все рукою» , не находя в себе достаточно энергии. Вера разделяла с ним все его проблемы и «приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом» . Она была для мужа «переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой» . Ее муж легко падает духом, раздражается, выплескивает на Веру все свои обиды. Но она находит в себе терпение не обижаться, а утешать его и находить выход из положения.Муж Веры действительно любит ее, но он слабый человек, легко поддающийся отчаянию. Вере приходится нести двойную ношу ответственности за семью, искать пути преодоления трудностей, постоянно поддерживать бодрость в любимом человеке. Ей трудно, но она счастлива, и ее трудное счастье заслуживает уважения, потому что Вера его выстрадала Всё)
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