Определить падеж имени прилагательного ? от давней встречи

Русский язык
Определить падеж имени прилагательного ? от давней встречи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От (чего?) давней (р.п.) встречи
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