Определить падеж имени прилагательного ? от давней встречи
Русский язык
Определить падеж имени прилагательного ? от давней встречи
Ответ(ы):
Гость:
От (чего?) давней (р.п.) встречи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите придаточные СПП ( их тут две ) С тех пор как он поверил, что, ежедневно тре??ируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полно...
Другие предметы
Математика
В одном пакете 2/5 кг орехов, а в другом – на 1/4 кг меньше. Сколько орехов в двух паке??ах? Ответ выразите в граммах.