Найдите придаточные СПП ( их тут две ) С тех пор как он поверил, что, ежедневно тре??ируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.

Русский язык
Найдите придаточные СПП ( их тут две ) С тех пор как он поверил, что, ежедневно тре??ируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 Ежедневно тренируясь 2  им овладела жажда жизни и деятельности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Соборное Уложение 1649 года считалось действующим законодательным актом до царств??вания ...
Ответить
Математика
Вычисли площадь поверхности куба, длина ребра которого равна 2 см.
Ответить
Математика
В одном пакете 2/5 кг орехов, а в другом – на 1/4 кг меньше. Сколько орехов в двух паке??ах? Ответ выразите в граммах.
Ответить
Русский язык
1) На какие вопросы отвечают существительные в форме винительного падежа?составьте из данных слов словосочетания гл + сущ (в.п.) встретить 1)хозя...
Ответить
История
Напишите пожалуйста 10 коротких и интересных фактов о Христофоре Колумбе.Срочно н??жно.Спасибо заранее! Даю 50 баллов
Ответить