Найдите придаточные СПП ( их тут две ) С тех пор как он поверил, что, ежедневно тре??ируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.
Русский язык
Найдите придаточные СПП ( их тут две ) С тех пор как он поверил, что, ежедневно тре??ируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.
Ответ(ы):
Гость:
1 Ежедневно тренируясь 2 им овладела жажда жизни и деятельности
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