Вычисли площадь поверхности куба, длина ребра которого равна 2 см.

Математика
Вычисли площадь поверхности куба, длина ребра которого равна 2 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2*2=4(кв.см) Ответ: площадь равна 4 кв.см
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