Рассмотрите птиц на фотографиях. Укажите тип пищи, характерный для каждой из них. ??о каким признакам вы это определили

Биология

Рассмотрите птиц на фотографиях. Укажите тип пищи, характерный для каждой из них. ??о каким признакам вы это определили

Автор: Гость