Рассмотрите птиц на фотографиях. Укажите тип пищи, характерный для каждой из них. ??о каким признакам вы это определили

Биология
Рассмотрите птиц на фотографиях. Укажите тип пищи, характерный для каждой из них. ??о каким признакам вы это определили
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 рис . хищник питается только мясом , охотник , острый клюв и когти , выносливые крылья 13рис питание зернами , жуками , ягоды
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