Звуко-буквенный разбор слова земляника
Русский язык
Звуко-буквенный разбор слова земляника
Ответ(ы):
Гость:
З[з]-согл,звонк,твёрд е[е]-гласн,безуд м[м]-согл,мягк,звонк л[л]-согл,звонк,мягк я[й,а]-гласн,мягк,звонк н[н]-согл,твёрд,глух и[и]-гласг,ударн к[к]-согл,глух,твёрд а[а]-гласн,безуд
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