О чем думал Григ Когда сочинял музыку
Литература
О чем думал Григ Когда сочинял музыку
Ответ(ы):
Гость:
1)встреча Грига с дочкой дровосека 2)подарки для взрослых 3)девочка пошла домой 4)Путешествие в город 5)денги услышала песню в свою честь 6)Слезы Денги
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