О чем заставляет задуматься повесть Толстого "Юность"?

Литература
О чем заставляет задуматься повесть Толстого "Юность"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О том что жизнь дает право делать то что хочешь , а люди упускают этот шанс на какие - то развлечения. Не тратье жизнь зря
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