Составь и запиши 10-12 словосочетаний глагол+существительное с производным предлогом.

Гость: Гость:

1)Остановилась вследствиЕ поломки машины. 2)Работать втечениЕ лета. 3)Продолжать несмотря на болезнь. 4)Победил благодаря тренеру. 5) Поговорил насчет зарплаты. 6)Прошела мимо тебя. 7)Он проиграл вопреки ожиданиям... Извини, но дальше как-то в голову не приходят словосочитания, но думаю и на этом помогу.)))