Составь и запиши 10-12 словосочетаний глагол+существительное с производным предлогом.
Русский язык
Составь и запиши 10-12 словосочетаний глагол+существительное с производным предлогом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Остановилась вследствиЕ поломки машины. 2)Работать втечениЕ лета. 3)Продолжать несмотря на болезнь. 4)Победил благодаря тренеру. 5) Поговорил насчет зарплаты. 6)Прошела мимо тебя. 7)Он проиграл вопреки ожиданиям... Извини, но дальше как-то в голову не приходят словосочитания, но думаю и на этом помогу.)))
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