Выразите данные величины в дециметрах и выполните децствия.Решите плиииииииииз!!!! срочно
Математика
Выразите данные величины в дециметрах и выполните децствия.Решите плиииииииииз!!!! срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 563+2345=2908 (см) 2908/10=290,8 ( дециметра ) 2) 900+80+3-25+0.8=1038 (СМ) 958,8/10 = 95.88 ( дециметра ) 3) 100+50+6-16+0.9=140,9 ( см) 140,9/10 = 14.09 ( дециметра )
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