1. Используя Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, определите, к атому какого элемента принадлежат следующие ядра: 4/2X(1); 197/79X(2); 56/26X(3). 2. Какие частицы или ядра химических элементов представл...

Физика

1. Используя Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, определите, к атому какого элемента принадлежат следующие ядра: 4/2X(1); 197/79X(2); 56/26X(3). 2. Какие частицы или ядра химических элементов представлены в следующих символах: 1/1p; 4/2He; 1/0n; 0/-1e; 2/1He? Определите их заряд, массовое и зарядовое число. 3. Изменяются ли массовое число, масса и зарядовое число химического элемента при испускании ядром гамма-кванта или Альфа-частицы? Почему? Объясните на конкретном примере.

Автор: Гость