1. Используя Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, определите, к атому какого элемента принадлежат следующие ядра: 4/2X(1); 197/79X(2); 56/26X(3). 2. Какие частицы или ядра химических элементов представл...
Физика
1. Используя Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, определите, к атому какого элемента принадлежат следующие ядра: 4/2X(1); 197/79X(2); 56/26X(3). 2. Какие частицы или ядра химических элементов представлены в следующих символах: 1/1p; 4/2He; 1/0n; 0/-1e; 2/1He? Определите их заряд, массовое и зарядовое число. 3. Изменяются ли массовое число, масса и зарядовое число химического элемента при испускании ядром гамма-кванта или Альфа-частицы? Почему? Объясните на конкретном примере.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) X1 — гелий, X2 — золото, X3 — железо. 2) Первая частица — протон (q=+1e; A=1; Z=1). Вторая частица — ядро атома гелия (q=+2e; A=2; Z=2). Третья частица — нейтрон (q=0; A=1; Z=0). Четвертая — электрон (q=-1e; A=0; Z=1). Пятая — ядро дейтерия (q=+1e; A=2; Z=1). 3)Если испускается гамма излучение, то Z и A не изменяются, а масса уменьшается на массу γ-кванта. Если испускается α-частица, т.е. ядро атома гелия 4/2 He, то уменьшится массовое число элемента на величину A=4, масса уменьшается на массу α-частицы, а зарядовое число на величину Z=2.
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