Помогите решить 0.32x+0.47=12.8
Математика
Помогите решить 0.32x+0.47=12.8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,32х+0,47=12,8 0,32х=12,8-0,47 0,32х=12,33 х=12,33:0,32 х=38,5 проверка 0,32*38,5+0,47=12,8 12,32+0,47=12,8 12,8=12,8
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