Одна книга стоит 6 руб вторая в 3 раза дороже первой, а третья стоит столько сколько первая и вторая вместе. сколько нужно денег чтобы купить все три книги? садовник рассадил 90 хризантем на клумбы. на первую он посадил 20 цвет...
Математика
Одна книга стоит 6 руб вторая в 3 раза дороже первой, а третья стоит столько сколько первая и вторая вместе. сколько нужно денег чтобы купить все три книги? садовник рассадил 90 хризантем на клумбы. на первую он посадил 20 цветов, на вторую в 2 раза больше, чем на первую, остальные посадил на третью в 2 ряда поровну. сколько хризантем в одном ряду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6•3=18 (руб)-вторая книга 2)18+6=24 (руб)-третья книга 3)6+18+24=48 (руб)-вместе Ответ:48 рублей 1)20•2=40 (х)-на вторую 2)90-(40+20)=30 (х)-остальные 3)30:2=15 (х)-в 1 ряду Ответ:15 хризантем
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