Одна книга стоит 6 руб вторая в 3 раза дороже первой, а третья стоит столько сколько первая и вторая вместе. сколько нужно денег чтобы купить все три книги? садовник рассадил 90 хризантем на клумбы. на первую он посадил 20 цвет...

Математика

Одна книга стоит 6 руб вторая в 3 раза дороже первой, а третья стоит столько сколько первая и вторая вместе. сколько нужно денег чтобы купить все три книги? садовник рассадил 90 хризантем на клумбы. на первую он посадил 20 цветов, на вторую в 2 раза больше, чем на первую, остальные посадил на третью в 2 ряда поровну. сколько хризантем в одном ряду?

Автор: Гость